Bachelor-Naschub im Paradies. Ur-Rosenkavalier Paul Janke (36) höchstpersönlich schlug in Thailand auf und versuchte direkt mit seinem Charme bei den Ladys zu punkten. Besonders Studentin Pamela gefiel dem Blondschopf – eine Tatsache, die dem liebeshungrigen Kandidaten Philipp Stehler gar nicht passte, denn auch er will Pam für sich gewinnen. Als Paul die Südländerin dann auch noch mit auf ein traumhaftes Date nimmt, platzt dem Muskel-Mann endgültig der Kragen. Kommt es zu jetzt zum bitterbösen Kampf zwischen Paul und Philipp?

"Ich hoffe, ich habe dich nicht in eine blöde Situation gebracht, weil Philipp und du sich gut verstehen", sagte Paul zu seiner Auserwählten nach der Date-Entscheidung. "Ich habe ehrlich gesagt schon ein schlechtes Gewissen, aber ich freue mich auf den Tag", schätze Pam die Situation ein. Das traumhafte Date verbrachten die beiden in luftiger Höhe auf einem Felsen. Die Romantik verwandelte sich blitzschnell in ein echtes Abenteuer: Die Singles seilten sich von dem gigantischen Stein ab – eine Situation, die zusammenschweißt, so Paul: "Wenn du dann zu zweit bist, fühlt man sich schon geborgen." Pam fühlte sich an der Seite des Frauenverstehers ebenfalls pudelwohl: "Wir verstehen uns schon gut und es war wirklich traumhaft."

Zurück in der paradiesischen Villa – und zurück bei Philip – kam Pamela wieder ins Grübeln: "Ich hatte ein schlechtes Gewissen und konnte den ganzen Tag nicht genießen", sagte sie zu den anderen Bewohnern. Auch der Mann mit den eisblauen Augen war sichtlich geknickt: "Ich finde es enttäuschend, das Pam das Gespräch noch nicht gesucht hat", motzte er. Philipp sei aber nach wie vor ihre Nummer eins, schwärmte sie vor den anderen Mädchen. Na, da muss sich Paul wohl noch warm anziehen, oder was meint ihr? Stimmt ab!

MG RTL D / Arya Shirazi Pamela Gil Marta, Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Philipp Stehler, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer 2018

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL Die zweite Nacht der Rosen bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de