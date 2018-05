Queen Elizabeth II. (92) hat sich für die Hochzeit ihres Enkels Prinz Harry (33) richtig rausgeputzt! In einem hellen, gelben Mantel über einem Blumenkleid schreitet sie durch die Pforten der St George's Chapel, in der Harry die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle (36) heiratet. Grüne und fliederfarbene Blüten bilden das Muster auf dem Stoff des Dresses, die sich auch auf dem kanariengelben Hut der britischen Regentin wiederfinden.

Ehemann Prinz Philip (96) begleitet die Royal auf ihrem emotionalen Gang, auch, wenn er gerade erst eine Hüft-Operation hinter sich hat. In einem dunklen Anzug mit gelber Weste ergänzt er den Look der Liebe seines Lebens perfekt. Auch in der Kapelle sind die Emotionen überall spürbar: Meghans Mutter Doria Ragland laufen die Freudentränen über die Wangen. Harry, der auf seine Braut neben dem Altar wartet, streicht sich in nervös-freudiger Erwartung andauernd über die Nase. Und auch Prinz William kann ein Dauergrinsen nicht verbergen.

Auch schon zur Hochzeit ihres ältesten Enkels mit Herzogin Kate (36) trug die royale Herrscherin ein Ensemble in gelber Farbe. Nur hielt sie sich damals strikt an diese Farbe. Dieses Mal wirkt ihr Outfit im unterschiedlichen Licht sogar manchmal grünlich. Wie findet ihr das Kleid der Queen? Stimmt ab!

Shaun Botterill / Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip auf Prinz Harrys Hochzeit

WPA Pool / Getty Images Queen Elizabeth II. fährt zur Hochzeit von Prinz Harry

Clarence House/PA/Landov/Hugo Burnand Prinz William und Kate Middleton

