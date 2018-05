War dieses Outfit zu gewagt für eine königliche Hochzeit? Als der britische Prinz Harry (33) am Samstag Herzogin Meghan (36) heiratete, durfte einer nicht fehlen: Meghans ehemaliger Suits-Kollege Patrick J. Adams (36). Er brachte seine Ehefrau Troian Bellisario (32) mit zur royalen Trauung – und die präsentierte sich in einem roséfarbenen Kleid der Marke Temperley London. Dadurch heizte sie nicht nur Schwangerschaftsgerüchte an, sondern ließ auch ganz schön tief blicken. War ihr Outfit der Zeremonie in der St George's Chapel angemessen?

Auf der Hochzeits-Einladung war der Dresscode "Day Dress" angegeben. Dies bedeutet: Ein Kleid muss mindestens knielang sein, Strumpfhosen sind Plicht und die Schultern sollten bedeckt bleiben. Wie tief ein Kleid ausgeschnitten sein darf – dazu gab es keine Empfehlung. Viele Troian-Fans zeigten sich jedenfalls via Social Media begeistert vom Look der schönen Schauspielerin. Auf Twitter schwärmten sie beispielsweise: "Sie sieht total umwerfend aus!" oder "Sie ist so wunderschön!"

Troian war allerdings nicht der einzige Gast, der bei dieser Hochzeit ordentlich Dekolleté zeigte. Auch Jacinda Barrett (45), Ehefrau von "Suits"-Darsteller Gabriel Macht (46), erschien in einem Kleid mit großzügigem Triangel-Ausschnitt. Und Chloe Madeley, die Verlobte von Rugby-Star James Haskell, hatte sich nicht nur für ein Outtfit entschieden, das tief blicken ließ – sie zeigte obendrein ihre nackten Schultern und verstieß damit bewusst gegen die Etikette bei Hofe. Denkt ihr, Troian war unangemessen gekleidet? Stimmt ab!

Ian West - WPA Pool/Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario bei der Hochzeit von Harry und Meghan

Toby Melville- WPA Pool/Getty Images Gabriel Macht mit Jacinda Barrett am Schloss Windsor

WPA Pool / Getty Images Rugby-Spieler James Haskell und Chloe Madeley

