Für sie hat es sich vorerst ausgemodelt! In der letzten Folge von Germany's next Topmodel musste Kandidatin Sally (17) ihre Koffer packen – und das kurz vor dem Halbfinale. Jury-Oberhaupt Heidi Klum (44) kritisierte ihre finale Performance so sehr, dass die Kurzhaarträgerin ihre High Heels wohl oder übel an den Nagel hängen musste. Ob das verschmähte Nachwuchsmodel das vernichtende Urteil wohl nachvollziehen kann?

Im Interview mit Promiflash reflektiert Sally ihren Exit und gesteht: Obwohl ihr Traum, das Cover der Harper's Bazaar zu zieren, geplatzt ist, glaubt sie an ihre Modelqualitäten. Heidi war von ihrem Entscheidungs-Walk mit einer Dragqueen zwar ganz und gar nicht überzeugt, aber sie selbst schon. "Ich habe mich wohlgefühlt und alles so gemacht, wie ich es für gut empfunden habe", ist sie mit ihrer Leistung im Reinen.

"Ich bin stolz, aber vielleicht war es in Relation zu den anderen einfach nicht gut genug", erklärt sie sich ihr Ticket nach Hause. Trotzdem strotzt Sally nur so vor Motivation, ihrem Ziel in einem Tempo nachzugehen, dass sich für sie richtig anfühle.

Emma McIntyre/Getty Images for Lorraine Schwartz Heidi Klum, GNTM-Jurorin

Instagram / sally.topmodel.2018 Ex-GNTM-Kandidatin Sally

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally, GNTM-Kandidatin 2018

