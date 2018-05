Camilla Luddington (34) stieß 2012 zur großen Grey's Anatomy-Familie dazu. Als offene und liebevolle Jo Wilson schlich sich die gebürtige Britin in die Herzen der Grey's-Fans. Zurzeit geht es der Mutter einer Tochter aber nicht ganz so gut: Vor Kurzem verlor die brünette Beauty ihren treuesten Wegbegleiter – in einem rührenden Beitrag auf ihrem Social-Media-Kanal verabschiedet sich Camilla von ihrem Hund!

Via Instagram ließ die 34-Jährige ihren Gefühlen freien Lauf. "Heute überquerte er die Regenbogenbrücke zu den Bergen, die aus Leckereien und alten Schuhen, die er kauen kann, bestehen", fängt Camilla ihren emotionalen Post an ihren verstorbenen Hund an. Scrappy Dappy Doo Luddington, wie ihre Fellnase hieß, sei der erste und einzige Vierbeiner in ihrem Leben gewesen. Kurz nach dem Tod ihrer Mutter habe ihr Vater den Labrador in die Familie geholt.

"Dieses Hündchen war ein wahrer Sonnenschein. Er hat uns in unserer schlimmsten Zeit beschützt und war immer da, wenn wir von der Schule oder der Arbeit gekommen sind", erklärte die Jo-Darstellerin. Die Schauspielerin wünsche sich jetzt nichts sehnlicher, als dass ihr Hund zusammen mit ihrer Mama im Himmel glücklich wird.

Instagram / camillaluddington Camilla Luddingtons Hund

Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images Camilla Luddington, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / seekellymccreary Kelly McCreary, Caterina Scorsone, Camilla Luddington und Ellen Pompeo am Set von "Grey's Anatomy"

Anzeige

Wie findet ihr Camillas Post an ihren verstorbenen Hund? Total rührend! Etwas too much! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de