Sie kann es kaum noch erwarten, endlich Mutter zu werden! Im März gab Camilla Luddington (36) überglücklich preis, dass sie und ihr Mann Matthew Alan zum zweiten Mal Eltern werden. Trotz Schwangerschaftsverkündung hielt sich die Schauspielerin allerdings mit regelmäßigen Babybauch-Updates zurück. Nun macht die Grey's Anatomy-Darstellerin aber endlich mal eine Ausnahme und teilt einen Schnappschuss aus dem Pool – inklusive XXL-Babykugel.

Auf Camillas Instagram-Profil gibt es zwar das eine oder andere Babybauch-Foto, doch so prominent wie jetzt hat sie ihre Schwangerschaftskurven noch nie in Szene gesetzt. Auf einer aktuellen Aufnahme posiert die werdende Mama im Bikini und gibt damit den Blick auf ihre Kugel frei. Auf dem Bild strahlt sie zwar über beide Ohren – doch so langsam dürfte der 36-Jährigen das Lachen ein wenig schwerer fallen: "Woohoo zum nie endenden dritten Trimester", lautet ihr ironischer Kommentar zu dem Schnappschuss.

Bereits die ersten Monate ihrer Schwangerschaft waren kein Zuckerschlecken für sie. Wie Camilla bereits verriet, litt sie extrem an morgendlicher Übelkeit. "Oh, dieser Glamour, wenn ein menschliches Wesen in dir heranwächst!", witzelte sie schon damals über ihre Beschwerden.

Instagram / camillaluddington Camilla Luddington im April 2020

Getty Images Camilla Luddington, Schauspielerin

Getty Images Camilla Luddington im Oktober 2018



