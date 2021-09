Camilla Luddington (37) ist bereit für die neue Season! In wenigen Wochen startet in den USA die 18. Staffel von Grey's Anatomy. Anscheinend können sich die Fans der Serie nicht nur auf einige Comebacks und Cast-Neuzugänge freuen, sondern auch auf eine optische Veränderung – zumindest bei der Jo-Wilson-Darstellerin. Die TV-Ärztin präsentierte im Netz nämlich nun ihren neuen Look: einen blonden Bob!

Vergessen sind die langen braunen Haare. Stattdessen rockt Camilla nun eine wesentlich kürzere und fast platinblonde Frisur. Was sie dazu inspiriert hat, einen Coiffeursalon aufzusuchen, das verrät die gebürtige Britin nicht. Sie schreibt auf Instagram lediglich: "...Season 18." Offenbar kommen in der neuen Staffel des Krankenhausdramas einige Veränderungen auf Jo zu. Eine Vermutung, die die 37-Jährige mit einem Hashtag zu bestätigen scheint, da sie ihren Frisuren-Post außerdem mit "#Neue Ära" betitelt.

Vor allem ihre Follower rasten in der Kommentarspalte förmlich aus. Die Mehrheit ist begeistert von Camillas Typveränderung und schwärmt: "Wir bekommen eine blonde Jo? Wahnsinn" oder "Oh, mein Gott. Ja! Ich wusste nicht, dass ich eine blonde Jo in meinem Leben brauche, aber ich tue es. Toll. Einfach toll", schreiben etwa zwei User.

ABC/Richard Cartwright Jo und Link in "Grey's Anatomy"

Getty Images Camilla Luddington bei der Bafta Los Angeles Tea Party in Beverly Hills im Januar 2020

Instagram / camillaluddington Camilla Luddington im März 2021

