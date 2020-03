Die 16. Staffel von Grey's Anatomy ist für die Fans vermutlich eine ziemliche Herausforderung. Justin Chambers (49), eines der Serien-Urgesteine, ist überraschend ausgestiegen. Der Darsteller von Dr. Alex Karev war seit der ersten Staffel dabei gewesen und kündigte im Januar seinen Abschied aus der Sendung an. Damit sagt er auch Lebewohl zu seiner Kollegin Camilla Luddington (36), die seine Ehefrau Jo Wilson-Karev spielt. Nun fragen sich viele Zuschauer, wie es mit ihrer Rolle weitergeht.

Auf Instagram teilt Camilla nun ein Foto von sich am Pool mit einem Drehbuch der Serie. "Ich bin froh, dass wir noch Jo haben", kommentiert ein Follower. "Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was als nächstes mit ihr passieren wird." Die Schauspielerin antwortet: "Oh mein Gott! So geht es mir auch!" Dann gibt die 36-Jährige ihrer Community einen kleinen Ausblick auf Jos Zukunft. "Das Script für Jo in dieser Staffel ist einfach", beginnt sie ihre Nachricht und beendet den Satz mit einem schockierten Emoji. "Wartet einfach", fügt Camilla in Großbuchstaben hinzu. Die Fans dürfen also gespannt sein, was mit der Ärztin demnächst passieren wird.

Justins Ausstieg ist den Machern von "Grey's Anatomy" nicht leicht gefallen. "Wir haben es geliebt, Alex zu schreiben", sagte Drehbuchautorin Krista Vernoff (48) gegenüber Us Weekly. "Wir werden ihn schrecklich vermissen."

Instagram / camillaluddington Camilla Luddington mit einem "Grey's Anatomy"-Script

Instagram / camillaluddington Justin Chambers und Camilla Luddington

Splash News Krista Vernoff beim Event zur 300. "Grey's Anatomy"-Episode in L.A. im November 2017



