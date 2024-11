Realitystar klaute Camilla Luddingtons liebsten Babynamen

Camilla Luddington (40) hat eine sechsjährige Tochter namens Hayden – doch eigentlich wollte die Grey's Anatomy-Darstellerin ihrem Nachwuchs einen ganz anderen Namen geben. In ihrem Podcast "Call It What It Is" verrät sie, dass sie sich zunächst einen Namen ausgesucht hatte, der auch ihrem Partner Matt Alan gefiel. Dann stellte sie jedoch fest, dass eine TV-Bekanntheit ihr Kind genauso genannt hatte. "Ich hatte das Gefühl, dass mein Babyname gestohlen wurde, ohne dass diese Person davon wusste", berichtet die Schauspielerin in dem Podcast. Das Schlimmste daran war, dass ihr Ex-Freund sie Jahre zuvor mit genau diesem Realitystar betrogen hatte.

Die Britin verrät nicht, um welche Berühmtheit es sich in ihrer Geschichte handelt, aber sie beteuert, dass man "ihren Namen auf jeden Fall kennen" würde. Darüber hinaus behält Camilla den Babynamen für sich. Im Podcast erklärt sie: "Ich kann ihn nicht sagen, weil es ein ungewöhnlicher Name ist. Wenn ich den Namen sage, würde man die Person in zwei Sekunden im Internet finden."

Privat hat Camilla mit ihrem Nachwuchs alle Hände voll zu tun. Doch auch beruflich ist die 40-Jährige voll ausgelastet. Seit 2012 ist die Seriendarstellerin als Dr. Jo Wilson bei "Grey's Anatomy" zu sehen und teilt immer wieder lustige Einblicke in die Dreharbeiten auf Instagram. Zuletzt postete sie einen Schnappschuss, der zeigte, wie sie von ihrem Hund Gus am Set besucht wurde. Zu dem niedlichen Foto des Vierbeiners schrieb der Hollywoodstar: "Diese Diva ist heute am Set aufgetaucht, hat Stühle geklaut und Streicheleinheiten verlangt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Camilla Luddington, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / camillaluddington Camilla Luddington mit Hund Gus am "Grey's Anatomy"-Set

Anzeige Anzeige