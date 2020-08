Damit sind wohl weitere Staffeln von Grey's Anatomy vorerst gesichert! Seit 2005 flimmert nun schon die beliebte Arztserie über die TV-Bildschirme. In den vergangenen Jahren kamen und gingen immer wieder beliebte Darsteller der Serie – doch dem erfolgreichen Format tat das keinen Abbruch. Um so erfreulicher dürfte für Fans jetzt diese News sein: Drei Hauptdarsteller haben ihre Verträge verlängert bekommen!

Wie das Onlinemagazin Deadline berichtet, dürfen sich Fans über positive Neuigkeiten aus dem "Grey's Anatomy"-Universum freuen: Kim Raver (51) alias Dr. Teddy Altman, Kevin McKidd (46) alias Dr. Owen Hunt und Camilla Luddington (36) alias Dr. Josephine Wilson sind Berichten zufolge für mindestens drei weitere Staffeln der Hit-Serie dabei. Showliebhaber können also darauf hoffen, dass es nach Season 17 und 18 noch weiter geht.

Erst kürzlich verriet eine Sprecherin des ausstrahlenden Senders der Erfolgsserie, dass die Drehbuchautoren wieder ihre Arbeit aufgenommen hätten und schon fleißig an Geschichten für die 17. Staffel arbeiten. Produzentin Krista Vernoff (48) wurde da schon etwas konkreter und verriet erste Details zur Storyline. "Die Pandemie wird mit Sicherheit auch vorkommen. [...] Eine Arztserie kann auf keinen Fall so lange laufen und die größte medizinische Story unseres Lebens nicht behandeln", so die 48-Jährige.

Kim Raver, Schauspielerin

Kevin McKidd, "Grey's Anatomy"-Star

Camilla Luddington, "Grey's Anatomy"-Darstellerin

