Fahri Yardim ist laut einer Playboyumfrage der attraktivste männliche Tatortkommissar. Sein Kollege aus der Serie "jerks." findet das einfach wahnsinnig komisch. Im Promiflash-Interview macht Christian Ulmen (42) diverse Späße darüber, bis Fahri irgendwann einknickt und ganz trocken witzelt: "Man muss schon sehr bad sein. Also im Bett bin ich sehr bad, damit dann auch was rauskommt am Ende des Tages."



