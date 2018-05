Das gab es noch nie bei Grill den Profi! In der VOX-Kochsendung treten regelmäßig Promis gegen Profi-Köche an. Normalerweise handelt es sich bei den Brutzel-Amateuren um bekannte Leute aus dem Show- oder Sportbereich. Doch in der kommenden Show gibt es eine Premiere. Zum ersten Mal stellt sich auch ein Politiker, oder besser gesagt eine Politikerin, der Herausforderung: Sahra Wagenknecht (48) wird am Herd stehen!

Es ist für die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE der erste Auftritt in einer Unterhaltungsshow – eine Tatsache, die die 48-Jährige nervös macht. "Ich finde, das ist einfach eine spannende Herausforderung und ich gebe ehrlich zu: Ich bin aufgeregter, als wenn ich zu (den Talkshows, d. Red.) 'Anne Will' oder 'Maybrit Illner' gehe", erzählt sie in der Sendung. Ihre Parteikollegen hätten entsetzt reagiert, als sie ihnen ihre Pläne mitgeteilt habe: "Um Gottes willen, mach das nicht. Du bist doch eine seriöse Frau, du kannst doch nicht öffentlich kochen."

Neben Sahra Wagenkencht vervollständigen Moderator Lutz van der Horst (42) und Schauspieler Daniel Donskoy das Promi-Team. Das dynamische Trio tritt gegen Koch-Profi Ali Güngörmüs an. Wie findet ihr es, dass eine Politikerin bei der Show mitmacht? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Mathis Wienand / Freier Fotograf / Getty Images Lutz van der Horst, Komiker

Anzeige

Christian Augustin / Freier Fotograf / Getty Images Daniel Donskoy, Schauspieler

Anzeige

MG RTL D / Frank W. Hempel Ali Güngörmüs und Ruth Moschner bei "Grill den Profi"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de