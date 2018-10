Evelyn Burdecki (30) im Sprüche-Hagel! Als Gast bei Grill den Profi hatte es die Blondine wirklich nicht leicht. Neben der kulinarischen Herausforderung, gemeinsam mit Oliver Pocher (40) und Martin Klempnow (44) alias Dennis aus Hürth den Gastgeber der Show Steffen Henssler (46) mit vereinten Kochkünsten zu schlagen, musste sie sich auch einem Verbal-Angriff des Kochprofis stellen. Steffen warf der 30-Jährigen einen fiesen Kommentar nach dem anderen an den Kopf!

Dabei stellte der 46-Jährige nicht nur infrage, dass Evelyn Lesen könne, sondern gab sich unter anderem auch schwer überrascht darüber, dass sie in der Lage war, ihren Namen zu schreiben. Während die männlichen Kandidaten des Sommerspecials der Kochshow relativ ungeschoren davon kamen, war die Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin Steffens eindeutiges Lieblingsopfer. Und hierbei wurde es auch körperlich: So gab der Kochbuchautor Evelyn eine scharfe Peperoni zum Verkosten und schoss sie bei einem Spiel mit einer Wasserpistole ab.

Dass der Restaurant-Tester eine freche Ader hat, ist lange kein Geheimnis mehr. Mit seinen flapsigen Anmerkungen sorgte Steffen vergangenes Jahr sogar für einen handfesten Megazoff mit Tennislegende Boris Becker (50). In seiner Show Grill den Henssler hatte Sportler-Sohn Noah Becker (24) ordentlich sein Fett wegbekommen und Papa Boris hatte Steffen anschließend sogar Rassismus-Vorwürfe gemacht.

MG RTL D / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Ruth Moschner und Dennis aus Hürth bei "Grill den Profi"

Anzeige

MG RTL D / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Ruth Moschner und Evelyn Burdecki bei "Grill den Profi"

Anzeige

MG RTL D / Frank W. Hempel Steffen Henssler und Evelyn Burdecki bei "Grill den Profi"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de