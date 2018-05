Am Mittwochabend flimmerte die zweite Folge der Dating-Show Bachelor in Paradise über die Mattscheiben. Mit Saskia Atzerodt (26) und Christian Rauch (35), Evelyn Burdecki (29) und Domenico De Cicco (35) haben sich die ersten potentiellen Pärchen herauskristallisiert. Allerdings wünschen sich einige Zuschauer ein ganz anderes Rosen-Couple: Die Rede ist von Bachelor-Beauty Yeliz Koc (24) und Bachelorette-Boy Sebastian Fobe (32). Hat die Kuppelshow-Welt also bald ein neues Traumpaar?

Seit ein gemeinsames Foto von Yeliz und Sebi auf Instagram aufgetaucht ist, nehmen die Pärchenspekulationen kein Ende. Wie es der Zufall – oder in dem Fall RTL – will, suchen nun beide unter der Sonne Thailands nach der ganz, ganz großen Liebe. Dabei steht für die Fans bereits fest, dass die beiden das perfekte Match abgeben würden: "Wieso nimmst du nicht Yeliz? Ihr passt so gut zusammen", lautet nur einer der zahlreichen Pro-Yeliz-Kommentare auf dem Instagram-Account des 1,94 Meter großen Hannoveraners. Doch die Zuschauer könnten enttäuscht werden – zumindest wenn es nach Yeliz' Freundin und "Der Bachelor"-Kumpanin Jessica Neufeld (23) geht. Die blonde YouTuberin ist sich sicher, dass zwischen der Visagistin und dem Personal Trainer flirttechnisch nichts laufen wird.

Im Gespräch mit Promiflash erklärt Jessi den Grund ihrer Annahme: "Ich sehe da kein Potenzial zwischen Yeliz und Sebi. Ja, die zwei sind befreundet und es ist alles ganz cool zwischen den beiden, aber ich habe beide kennenlernen können und ich glaube, da ist wirklich nichts." Und tatsächlich: Bisher hat es zwischen dem Tattoo-Fan und der Deutsch-Türkin nicht wirklich gefunkt – ob sich das in den kommenden Wochen ändert? Stimmt ab!

dominikbruntner / Instagram Yeliz Koc und Sebastian Fobe in Hannover

Instagram / yeliz.koc.official Jessica Neufeld und Yeliz Koc, Bachelor-Kandidatinnen 2018

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld, "Der Bachelor"-Kandidatin 2018

