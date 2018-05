Für Jens Büchner (48) könnte momentan eigentlich alles so schön sein. Der Goodbye Deutschland-Star lebt mit seiner Ehefrau Daniela (40) und den fünf Kindern auf der Sonneninsel Mallorca. Aber der Auswanderertraum hat auch seine Schattenseiten für den Ex-Dschungelcamp-Kandidaten: Der frischgebackene Café-Besitzer, Familienpapa, Schlagersänger und Entertainer hat einen proppenvollen Terminkalender. Dieser Zeitstress macht sich jetzt auch auf seinen Hüften bemerkbar: Jens hat satte 15 Kilo abgespeckt!

Im Interview mit dem Online-Portal kukksi sprach Jens über seine verschwundenen Pfunde – die er noch nicht einmal freiwillig verloren hatte. Die Zeit vor der Eröffnung seiner Fanteria war nicht nur für die Nerven des Kultauswanderers eine Zerreißprobe: "Ich habe 15 Kilo abgenommen. Ich habe keinen Sport gemacht, sondern das ist stressbedingt." Er und seine Dani hatten extrem viel um die Ohren, um in dem Café alles rechtzeitig auf Vordermann zu bringen. Für Jens war der Gewichtsschwund selbst überraschend. "Ich habe mich selber erschrocken, wie viel ich abgenommen habe“, erinnerte er sich.

Jens musste in der letzten Zeit ziemlich viel unter einen Hut bringen: Café-Eröffnung, Ballermann-Stress und auch seine kleine Familie sollte nicht zu kurz kommen. Aber vor allem das Liebesleben mit Daniela habe in der Vergangenheit gelitten, wie er verriet. "Privatleben ist etwas schwierig, weil wir derzeit nur arbeiten. Momentan haben wir sogar ein Familienbett und unsere Babys schlafen mit bei uns. So können wir uns die Verhütung sparen", erklärte der 48-Jährige.

