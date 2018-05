Seit 2013 spielt Köln 50667-Star Ingo Kantorek den Barbesitzer Alex Kowalski in der erfolgreichen Doku-Soap. Bei den Zuschauern wird der Wahl-Kölner damit schnell zum Publikums-Liebling. Aber wie sehr ähnelt Ingo seiner TV-Rolle auch im wahren Leben? Im Promiflash-Interview verrät der Schauspieler, wie viel Alex wirklich in ihm steckt: "Was ich mit meiner Rolle gemeinsam habe? [...] So von jetzt auf gleich mal kurz ausrasten, ist bei mir auch ganz gerne mal drin."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de