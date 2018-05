Am vergangenen Mittwochabend hieß es unter der Sonne Thailands wieder flirten, flirten, flirten: Bei Bachelor in Paradise kämpften in dieser Woche besonders die männlichen Anwärter um die Rosen der Damen. Während die einen sich mit Knutschereien im Pool die Sendezeit sicherten, wurden andere Romanzen eher weniger gezeigt – und doch fiel immer wieder auf: Bei Johannes Haller und Yeliz Koc hat Amor ins Ziel getroffen!

Nur in wenigen Sequenzen flackerten der Segelfreund vom Bodensee und die schöne Hannoveranerin über die TV-Bildschirme. Die einsamen Momente, in denen sie jedoch zu sehen waren, zeigten ganz klar: Da läuft etwas! Zärtlich streichelte Johannes der Brünetten die Schulter, während die sich bei einer Date-Verkündung an ihn schmiegte. Nach der Übergabe ihrer Schnittblume an den Blondschopf veröffentlichte Yeliz zudem einen niedlichen Instagram-Schnappschuss: Im Sonnebrillen-Partnerlook strahlen die beiden in die Kamera. "Ob zwischen Johannes und mir doch mehr ist als Freundschaft?", fragte sie ihre Follower ganz geheimnisvoll.

Aber könnte diese aufflammende Liebe einen Keil zwischen eine wichtige Bromance treiben? Schließlich wurde bereits während Yeliz' Bachelor-Teilnahme im Winter gemunkelt, sie habe mit Ex-Bachelorette-Boy und Paradies-Mitbewohner Sebastian Fobe (32) angebandelt. Der ist wiederum Johannes Kuppelshow-Kumpel.

MG RTL D / Arya Shirazi Yeliz Koc bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc, Teilnehmer bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe, Johannes Haller und Niklas Schröder

