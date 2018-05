Ihre Hochzeitsfeier wird wohl nicht mehr zu toppen sein! Jahrelang galt Prinz Harry (33) als Party-Prinz, tingelte von einem Pub in den nächsten. In letzter Zeit wurde es allerdings deutlich ruhiger um den Blaublüter: Statt weiter wilde Feten zu schmeißen, besann sich Harry auf seine Pflichten – und engagierte sich immer mehr für wohltätige Zwecke. Zur Hochzeit mit seiner Liebsten, Herzogin Meghan (36), machte er seinem früheren Ruf jetzt aber ganz offensichtlich noch einmal alle Ehre: Kurz nach dem Jawort ließ es das Brautpaar mit einer unkonventionellen Party so richtig krachen!

Von Etikette und steifen Benimmregeln hielt an diesem Abend wohl niemand etwas: Selbst Bräutigamsvater Prinz Charles (69) soll ordentlich auf den Putz gehauen haben – und sich ein flottes Tanz-Battle mit seinen beiden Söhnen und Showmaster James Corden (39) geliefert haben! Auch George Clooney (57) zeigte laut Daily Mail angeblich seine besten Moves – jedoch nur in bester weiblicher Gesellschaft, so wie es sich für einen Hollywood-Hottie gehört: Sowohl Meghan als auch Herzogin Kate (36) sollen in den Genuss gekommen sein, mit dem Schauspieler die Hüften kreisen zu lassen. Doch wer jetzt denkt, das wären schon die Highlights gewesen, liegt falsch!

Die Hochzeitsgesellschaft durfte sich nämlich über ein ganz besonders lustiges (Trink-)Spielchen freuen: Bier-Pong! Für die jungen Freunde des frisch vermählten Paares sicherlich ein Riesenspaß – allen voran für Serena Williams (36). Ein Insider verriet The Sun: "Serena hat Bier-Pong gespielt, als wäre es Tennis. Alle hatten so viel Spaß!" Für musikalische Unterhaltung soll übrigens Idris Elba (45) gesorgt haben. Er soll sich hinter dem Mischpult als DJ versucht und die Beats aufgelegt haben, für die zahlreiche weibliche Partygäste letzten Endes sogar ihre High Heels auszogen. Barfuß tanzen musste allerdings niemand: Als gute Gastgeberin und vorausschauende Braut ließ Meghan bequeme Pantoffeln an alle Ladys verteilen.

Getty Images Amal und George Clooney auf der Hochzeit von Meghan und Harry

Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry vor dem Hochzeitsempfang

Gareth Fuller - WPA Pool/Getty Images Idris Elba und Sabrina Dhowre auf Schloss Windsor

