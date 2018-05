Seit ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel steht Pia Riegel nahezu pausenlos in der Öffentlichkeit. Schließlich gehört die Münchnerin inzwischen zu den Finalistinnen der diesjährigen Staffel und damit zu den vier schönsten Mädchen Deutschlands. Das scheint aber nicht nur Jurychefin Heidi Klum (44) so zu sehen: Seit die 22-Jährige regelmäßig im TV auftritt, kann sie sich vor flirtwütigen Männern kaum noch retten – und für die gibt es eine freudige Nachricht: Die Studentin ist Single! Im Interview verriet Pia nun, woran ihre letzte Beziehung gescheitert ist.

Seit einem Jahr ist das Model aus Team Michael (51) schon wieder zu haben. Mit ihrem Ex-Partner war Pia zuvor mehr als zwei Jahre zusammen. ProSieben erklärte sie jetzt, warum die Liebe damals in die Brüche ging: "Es ging auseinander, weil wir uns nicht mehr geliebt haben. Es war in der Schwebe, dass er ins Ausland zieht fürs Studium und dann ich mit dem Modeln..." Pia habe zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht sicher gewusst, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte. Aus diesem Grund hätten sich ihre Wege letztendlich getrennt.

Wer ein romantisches Interesse an Pia hat, sollte sich allerdings nicht zu früh freuen: Die Gewinnerin des Titels "Schöne Münchnerin" von 2015 ist aktuell nicht auf der Suche. Sie sieht es als Vorteil im Modelbusiness, zurzeit nicht vergeben zu sein. Warum? "Weil ich niemanden habe, wo ich sagen muss: Oh, das könnte jetzt vielleicht nicht so cool ankommen." Eines möchte Schnitzel-Pia, wie ihre Freunde sie nennen, aber noch hinzufügen: "Ich bin jetzt nicht jemand, der mit dem Nächstbesten ins Bett springt oder nur am Rumflirten ist."

Hannes Magerstaedt / Getty Images Pia Riegel bei den Green Tec Awards 2018

