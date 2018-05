Die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) wurde durch die Anwesenheit zahlreicher Promis zu einem echten Hollywood-Event. Neben George Clooney (57) und Ehefrau Amal, Glamour-Paar David (43) und Victoria Beckham (44) und Meghans Suits-Kollegen war auch Serena Williams (36) als Gast geladen. Das royale Mega-Ereignis feierte der Tennis-Star allerdings nicht nur mit Ehemann Alexis Ohanian (35), sondern auch mit Baby Alexis Olympia.

Bei der kirchlichen Trauung war die kleine Maus zwar nicht anwesend, dafür aber nach der Zeremonie auf Schloss Windsor. Auf Instagram teilten die stolzen Eltern schnuckelige Familienschnappschüsse mit ihren Fans. Und dabei fällt auf, dass die acht Monate alte Tochter ihrer berühmten Mama in puncto Style in nichts nach steht – im Gegenteil: In ihrem roséfarbenen Steppjäckchen und den gleichfarbigen Söckchen stiehlt das Baby Girl Serena fast die Show.

Neben ihrem Familienausflug zur Royal-Wedding machte die Sportlerin auch mit ihrem Party-Look von sich Reden. Während die ehemalige Nummer eins der Welt in der Kirche ein schickes Kleid in Altrosa trug, setze sie für die anschließende Party auf ein florales Dress. Das Besondere: Serena tanzte nicht in High Heels, sondern in Sneakern übers königliche Parkett. Auf der Foto- und Videoplattform erklärte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin den Grund für ihre legere Schuhwahl: "Ich liebe es, Sneaker unter meinen Kleidern zu tragen", gestand die 36-Jährige und gab zu, dass das nicht das erste Mal gewesen sei.

Nick Edwards-WPA Pool/Gety Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in ihrer Hochzeitskutsche

Instagram / alexisohanian Alexis Ohanian, Alexis Olympia Ohanian Jr. und Serena Williams (v.l.) in Windsor

Instagram / serenawilliams Serena Williams bei der Royal-Wedding von Prinz Harry und Meghan Markle

