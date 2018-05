Sie zeigt, wie das Eltern-Dasein wirklich aussieht! Chrissy Teigen (32) brachte vergangene Woche einen kleinen Sohn namens Miles Theodore Stephens zur Welt. Für das Model und ihren Ehemann John Legend (39) eine ganz neue Herausforderung: Immerhin müssen sie ab sofort neben ihrem Töchterchen Luna Simone (2) noch ein weiteres Kind versorgen. Dass das Leben als Zweifach-Mami am Anfang ziemlich anstrengend sein kann, zeigt Chrissy jetzt ganz unverblümt via Social Media!

Auf Instagram lud die "Lip Sync Battle"-Moderatorin ein erfrischend ehrliches Post-Birth-Pic hoch. Darauf hält Chrissy ihr Neugeborenes in eine dicke Decke eingewickelt an ihre nackte Brust. Ihren Bauch verdeckt die 32-Jährige nur Tage nach der Geburt noch mit einem stützenden Slip – statt einer Hose trägt sie einen langen, bequemen Flatterrock mit Blumen-Print. Auch auf ein aufwendiges Styling scheint die Beauty momentan lieber zu verzichten: Sie trägt ihre Haare im Dutt und rockt den ungeschminkten Look trotz dezent gestresstem Blick.

Chrissy muss sich nun in ihre neue Rolle einfinden und hat gleichzeitig mit Töchterchen Luna schon einen kleinen Wirbelwind zu Hause. Doch die Sports Illustrated-Beauty nimmt den Elternstress sicher gerne in Kauf! Schließlich hat sie sich mit der Schwangerschaft den großen Wunsch nach einem weiteren Knirps erfüllt und hat dafür sogar eine erneute künstliche Befruchtung durchführen lassen.

Instagram / chrissyteigen Miles Theodore Stephens, Sohn von Chrissy Teigen und John Legend

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen ohne Make-up

Splash News/CMpress Luna, John Legend und Chrissy Teigen

