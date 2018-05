Eine Schwangerschaft bringt allerlei Veränderungen mit sich – das spürt aktuell auch Bibi Heinicke (25). Die Influencerin und ihr Freund Julian Claßen (25) werden in wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern. Zwar behielten die Netz-Stars die süßen News lange Zeit für sich, seit der offiziellen Verkündung halten sie ihre Fans aber stets auf dem Laufenden. In einem Video spricht die werdende Mama jetzt ganz offen über körperliche Veränderungen – und bedankt sich ganz nebenbei bei ihrem Schatz!

Die ersten Wochen seien für die Blondine alles andere als leicht gewesen: Die Hormonumstellung, die eine Schwangerschaft mit sich bringt, habe sich nicht nur körperlich in Form von Übelkeit bemerkbar gemacht, sondern ihr auch mächtig aufs Gemüt geschlagen. "Das hat sich bei mir bemerkbar gemacht, dass ich irgendwie auch emotionaler war und mir öfter die Tränen gekommen sind als sonst", verriet die werdende Mama. "Und eine Sache, die mir – und ich glaube auch dem Julian – besonders aufgefallen ist: Ich war viel schneller genervt." Aus der Bahn werfen konnten die Stimmungsschwankungen den Papa in spe allerdings nicht – sehr zu Bibis Erleichterung: "An der Stelle ein dickes Dankeschön an den Julian, dass er damit so chillig umgegangen ist", richtet sie sich in einem YouTube-Video an ihren Liebsten.

Neben den Stimmungsschwankungen haben der 25-Jährigen noch weitere typische "Symptome" zu schaffen gemacht: Bibi sei in der ersten Schwangerschaftsphase nicht nur andauernd extrem durstig, sondern auch überaus geruchsempfindlich gewesen.

Instagram/bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / julienco_ Bibi Heinicke, YouTuberin

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

