Wird Wolfgang Joop (73) vom GNTM-Liebling zum Buhmann? Eigentlich ist der ehemalige Germany's next Topmodel-Juror total beliebt – zumindest bis zur aktuellen Staffel. Dort hatte Wolle kürzlich einen Gastauftritt und lästerte pausenlos über die Models. Besonders bei Finalistin Pia Riegel (22) hat das Konsequenzen: "Ja, ich mag den Wolfgang nicht mehr. Ich habe mich super gefreut am Anfang und dann hat er so ein paar Sachen rausgeknallt und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich ihn definitiv nicht mehr schätze." Einer der Gründe für die Aufregung: Der Modedesigner verglich Pias Laufstil mit einer Bauernhochzeit, Mitstreiterin Christina Peno (22) bezeichnete er sogar indirekt als Pferd.



