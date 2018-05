Ihre gemeinsame Zeit ist vorbei, ein Team sind sie aber trotzdem noch! Mehr als ein Jahrzehnt arbeiteten Lukas Podolski (32) und Bundestrainer Joachim Löw (58) Seite an Seite, bis sich der Profifußballer Mitte 2016 dazu entschloss, seine DFB-Laufbahn kurz nach der EM zu beenden. Wie gut ihr Verhältnis zueinander war, macht jetzt ein starker Schnappschuss der beiden Sportler klar: Poldi und Jogi feiern Reunion!

Auf Instagram teilte der gebürtige Pole nun ein besonderes Pic von sich und seinem Ex-Chef. Dass die beiden den Anpfiff der immer näher rückenden Weltmeisterschaft kaum noch abwarten können, machen sie darauf nur allzu deutlich: Siegessicher und angriffslustig posieren die beiden Fanlieblinge mit geballten Fäusten – eine eindeutige Message an die kommenden Deutschland-Gegner! "Ready for Russia. Let's Go", kommentierte Poldi das Foto und fügte happy hinzu: "Es war schön, dich wiederzusehen, Coach!" Das finden auch die zahlreichen Follower des Zweifach-Papas: Unzählige User-Kommentare wie "Der Boss und die Legende, perfekt" runden den Post ab.

Wie gut sie sich die beiden Männer schon immer verstanden haben, zeigte sich vor allem 2016 auf besonders witzige Weise: Nachdem Joachim mit einem pikanten Schritt-Grabscher am Spielrand für Furore gesorgt hatte, nahm Lukas seinen Trainer ganz selbstlos in Schutz. Typisch direkt ließ er damals bei einer Pressekonferenz verlauten: "Ich denke, 80 Prozent von euch und ich kraulen sich auch mal an den Eiern. Von daher ist alles gut." Keine Frage: Die beiden halten eben einfach zusammen – egal worum es geht!

Getty Images Lukas Podolski bei der EM 2016

Anzeige

Alex Livesey / Getty Images Joachim Löw und Lukas Podolski nach einem Länderspiel 2008

Anzeige

NELSON ALMEIDA / Staff (Getty) Lukas Podolski und Joachim Löw (r.) nach dem WM-Finale 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de