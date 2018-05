Es ist die Schocknachricht des Abends: Mike Heiter hat aus heiterem Himmel mit Elena Miras Schluss gemacht! Dabei galten die beiden Reality-Stars doch als das Love Island-Traumpaar schlechthin und erwarten sogar ein gemeinsames Baby. Die verlassene Elena ist völlig fassungslos und auch den Fans dürfte die Neuigkeit bitter aufstoßen. Erst vor wenigen Wochen hatten die beiden vermeintlichen Turteltäubchen doch noch über Heirat gesprochen!

Im Interview mit Promiflash gab sich das Dream-Couple bis zuletzt quietschfidel und megaverliebt. Auf die Frage hin, ob Heiraten bereits ein Thema sei, antwortete der Essener geheimnisvoll: "Hochzeit ist immer ein Thema, wenn man eine glückliche Beziehung hat. Aber wann und wie – dazu sage ich noch nichts." Am Nachnamen seiner Liebsten scheint er jedenfalls so sehr Gefallen gefunden zu haben, dass er sogar schon über einen Doppelnamen nach der Eheschließung nachdachte. Ganz schön optimistisch in Anbetracht der Tatsache, dass er schon kurze Zeit später die Beziehung zu seiner Baby-Mami beendete.

Auf Instagram ließ die Verlassene ihren Emotionen freien Lauf. "Hör auf zu lügen oder ich komme mit der Wahrheit", lauteten die verärgerten Worte der Schweizerin mit spanischen Wurzeln. Ob sich die beiden jemals wieder zusammenraufen?

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras im Türkei-Urlaub 2018

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, "Love Island"-Traumpaar aus 2017

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, "Love Island"-Star

