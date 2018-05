Null Babypfunde-Frust bei Bibi Heinicke (25)! Die YouTube-Prinzessin ließ kürzlich eine riesige Bombe platzen: Gemeinsam mit Webstar-Freund Julian Claßen (25) erwartet sie ihr erstes Kind! Doch neu war diese Nachricht zumindest für das Paar zum Zeitpunkt der Verkündung schon längst nicht mehr. Denn was man Bibis Schwangerbauch so gar nicht ansieht: Sie befindet sich bereits im sechsten Monat. In einem YouTube-Video verriet die 25-Jährige jetzt jedoch, ob sich die Spross-Erwartung zumindest auf der Waage niederschlägt: "Ich habe ungefähr zwei Kilo zugenommen – also wirklich nicht viel!"



