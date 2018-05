Begegnet sie im Paradies endlich dem Richtigen? Svenja von Wrese machte vor wenigen Monaten erstmals im TV von sich reden: Die 23-Jährige schaffte es bis ins Bachelor-Finale, scheiterte aber letztlich an Konkurrentin Kristina Yantsen – mit der der Ex-Rosenkavalier Daniel Völz (33) heute nicht mehr zusammen ist. Als Single geht auch Svenja noch durch die Welt, das allerdings bereits ihr ganzes Leben lang. Die Blondine hatte noch nie einen festen Freund – wird der Kuppelspaß in Thailand nun Abhilfe schaffen?

Auch wenn Svenja noch nie in festen Händen war, hat sich die hübsche Hessin nicht etwa der Einsamkeit verschrieben. Allerdings hatte sie vor über einem Jahr das letzte Mal ein romantisches Abenteuer mit einem Mann. Warum sie Single ist, erklärte sie Bild: "Es hat einfach an bestimmten Punkten nicht gepasst. Ich möchte keine halben Sachen machen. Wenn es schon im Vorfeld kriselt, dann muss ich auch keine feste Beziehung eingehen." Stattdessen wolle sie lieber Potenzial für etwas Längerfristiges sehen können.

Ob Johannes Haller ihr genau das bieten kann? Erste Fotos zur heutigen Sendung zeigen den Ex-Bachelorette-Finalisten und Svenja beim leidenschaftlichen Knutschen am Strand und innigen Kuscheln in der Villa. Dass daraus mehr werden könnte, ist nicht abwegig: Svenja geht nach ihrer Reality-TV-Niederlage vor einigen Wochen nun optimistisch und motiviert ins Junggesellen-Paradies. "Ich will den Kopf nicht lange in den Sand stecken. Vielleicht ist ja jetzt im Paradies jemand für mich dabei", sagte sie. Glaubt ihr, Johannes könnte ihr erster Freund werden? Stimmt ab!

MG RTL D Svenja von Wrese und Johannes Haller in der dritten Folge von "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Svenja von Wrese und Johannes Haller bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Svenja von Wrese und Johannes Haller

