Im Fernsehen wirkt sie stets wie die lebensfrohe Powerfrau, die ihrem Bauer Josef ordentlich Trubel auf den Hof bringt. Doch Narumol ist auch durch sehr schwere Zeiten gegangen. Vor über zwei Jahren streikte ihr Körper, sie hätte beinahe einen Schlaganfall gehabt. Die Frohnatur musste aber auch noch einen anderen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sie verlor drei ungeborene Babys! In einem Interview spricht sie jetzt ganz offen über den Schmerz, der sie nie loslassen wird.

Narumols und Josefs Tochter Jorafina hätte eigentlich drei Geschwister. "Ich hatte Hormone genommen und war schwanger mit Vierlingen. In der zehnten Schwangerschaftswoche habe ich drei Babys verloren. Wie durch ein Wunder ist uns eins geblieben", erzählte die Thailänderin jetzt bewegt in einem Interview mit der Zeitschrift Das Neue Blatt. Das Wunder ist die heute sechsjährige Tochter des Bauer sucht Frau-Traumpaares. Dennoch kann Narumol das schlimme Erlebnis nicht einfach hinter sich lassen: "Dieser Schmerz holt dich immer wieder ein. Die Katastrophe vergisst man nie."

Zum Glück konnte die 52-Jährige in der schweren Zeit auf den Rückhalt ihres Ehemanns vertrauen. Seit 2010 sind Josef und Narumol verheiratet. Ihre Familie hat sich erst kürzlich noch erweitert. Die beiden haben ihre Enkelin adoptiert, die in Thailand in schlechten Verhältnissen lebte.

MG RTL D Narumol, Jorafina und Josef bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / André Kolwalski Narumol und Bauer Josef mit Tochter Jorafina

Hannes Magerstaedt/Getty Images Narumol auf dem Oktoberfest 2016 in München

