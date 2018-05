Was für eine fiese Klatsche! Bei Bachelor in Paradise ist heute wieder große Freude bei den Herren der Schöpfung angesagt: Mit Viola Kraus (27), Ela Taş und Svenja von Wrese ziehen gleich drei heiße Ladys in die Ferienanlage in Thailand ein. Über Letztere freut sich besonders Johannes Haller: Mit der blonden Make-up-Artistin turtelt der Segelfreund vom Bodensee beim Blind-Date, was das Zeug hält. Bei der Rückkehr ins Kuppel-Camp gibt es für den Neuankömmling dann aber einen miesen Seitenhieb: Mitstreiterin Carolin Ehrensberger beleidigt die 23-Jährige schon im ersten Satz!

Das hat gesessen! Händchen haltend gesellen sich Johannes und sein Herzblatt zu ihren Mitbewohnern. Caro scheint ihre neue Konkurrentin jedoch gehörig gegen den Strich zu gehen – im Einzelinterview schießt sie dann los. "Ich muss ehrlich sagen, als Svenja reingekommen ist, habe ich gedacht: ‘Okay, ich dachte, die ist hübscher’!" Auch die Schwärmerei von Johannes kann die Ex-Flamme von Oliver Sanne (31) nicht nachvollziehen. "Also meiner Meinung nach passt diese Frau überhaupt nicht zu Johannes, sie ist total aufgesetzt, was überhaupt nicht so seins ist!", nörgelt Caro weiter.

Der einstige Bachelorette-Kandidat sieht das aber ganz anders. "Sie hat eine Wahnsinnsausstrahlung!", schwärmt er seinem Buddy Sebastian Fobe (32) vor. Was haltet ihr von Caros fieser Lästerei? Stimmt unten ab.

