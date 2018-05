Bei Bibi Heinicke (25) zu Hause wird in die Hände gespuckt! Die schwangere YouTuberin und ihr Freund Julian (25) bauen die ersten Babymöbel auf – schließlich ist die Beauty inzwischen schon im sechsten Monat. Außerdem verraten die beiden via Insta-Story, wo das Mini-Me in Zukunft selig schlummern wird: "Wir haben jetzt viele Stunden drüben umgeräumt. Und zwar wird unser jetziges Arbeitszimmer ja das Babyzimmer und wir haben heute schon ganz, ganz viel gemacht."



