Ist Trixi Giese (18) in festen Händen? Die hübsche Blondine kämpfte in der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel um die Modelkrone – musste aber kurz vorm Halbfinale ihre Taschen packen. Hat die 18-Jährige dafür mehr Glück in der Liebe? Bereits seit einigen Wochen zeigt sich Trixi auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder mit einem unbekannten Brillenträger: Aber ist Tobias wirklich der Mann an ihrer Seite?



