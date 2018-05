Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28) turteln schon seit einiger Zeit, was das Zeug hält. Auf der amfAr-Gala in Cannes feierten die zwei jetzt ihr Red-Carpet-Debüt als Paar. Einige Kritiker stören sich jedoch daran, dass die Frischverliebten ganze 16 Jahre trennen. Aber finden auch die Laufsteg-Schützlinge der Model-Mama den Altersunterschied zu groß? Promiflash fragte bei den Germany's next Topmodel-Finalistinnen Christina Peno (22) und Pia Riegel (22) nach – letztere ist von dem Paar hellauf begeistert: “Ich glaube jedes Mädchen war mal so’n kleiner Tokio Hotel-Fan und sagen wir mal so: Der Tom sieht jetzt nicht so schlecht aus. Also ich finde die beiden sind ein sehr, sehr, sehr gutes und sehr schönes Pärchen.”



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de