Ist ihre Romanze so schnell wieder vorbei, wie sie angefangen hat? In der ersten Folge von Bachelor in Paradise schien es zwischen Pamela Gil Marta und Philipp Stehler (29) schon nach wenigen Minuten gefunkt zu haben. Bei ihrem ersten Date lachten, flirteten und kuschelten die beiden – doch Philipps weitere Interessentinnen Carina Spack und Carolin Ehrensberger sorgten schon vergangene Woche für Streit. Jetzt scheint es sich endgültig ausgeturtelt zu haben: Ist die süße Liebesflamme zwischen ihnen erloschen?

Bittere Tränen und lautes Gefluche: Schon nach den ersten Minuten der Kuppelsendung herrschte miese Stimmung zwischen dem ehemaligen Polizisten und der 28-Jährigen. Obwohl Pam noch das klärende Gespräch suchte, schien der Blondschopf keine Lust mehr auf den Flirtstress mit der Studentin zu haben – nach einem kurzen Wortgefecht rief Philipp sogar laut: "Beruhig dich und geh schlafen!" bei seiner einstigen Angebeteten kullerten daraufhin die Tränen.

Ist die aufkeimende Romanze der beiden etwa jetzt schon erstickt? Der Berliner scheint sich im Kampf um sein Herz kaum mehr wohlzufühlen – doch wird er sich wirklich gegen Pam entscheiden? Stimmt unten ab.

Collage: MG RTL D / Arya Shirazi Pamela Gil Marta, Carina Spack und Carolin Ehrensberger (v.l.), "Bachelor in Paradise"-Kandidatinnen

MG RTL D / Arya Shirazi Pamela Gil Marta, Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin

MG RTL D Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

Wird sich Philipp gegen Pam entscheiden?



