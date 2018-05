Bedeutet das den Bachelor in Paradise-Exit für Pamela Gil Marta? Seit ihrem gemeinsamen Date in Folge eins ist die dominikanische Schönheit voll und ganz auf Frauenschwarm Philipp Stehler (29) fixiert – auf den dummerweise auch andere Kandidatinnen ein Auge geworfen haben. Bereits vergangene Woche erwiesen sich Carolin Ehrensberger und Carina Spack als harte Konkurrenz. Kommenden Mittwoch könnte es für Pam allerdings besonders eng werden.

Das lassen zumindest die offiziellen RTL-Bilder zur anstehenden Folge vermuten. Die zeigen unter anderem Philipp und Caro kuschelnd auf einer Poolliege – und Pam, die in der dritten Nacht der Rosen ziemlich bedröppelt aus der Wäsche schaut. Ob der Ex-Bachelorette-Halbfinalist sich damit endgültig festlegt und für die Verflossene von Oliver Sanne (31) entscheidet? Alles deutet darauf hin: Wieso sonst sollte Pam sich am Strand von Domenico De Cicco trösten lassen?

Die Promiflash-Leser dürften mit dieser Wahl alles andere als zufrieden sein. In einer Umfrage waren ganze 5.580 Leser (Stand: 21.05., 17:09 Uhr) und damit stolze 85 Prozent der Meinung: Philipp und Pam wären des perfekte Match! Bloß acht Prozent waren für Caro und lediglich sieben Prozent für seine Krauelpartnerin Carina. Vielleicht wendet sich das Blatt vor der dritten Nacht der Rosen ja noch.

