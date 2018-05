Mega-Support für Elena Miras! Die Schweizerin ist seit Dienstagabend offiziell wieder Single. Ihr jetzt Ex-Freund und ehemaliger Love Island-Kollege Mike Heiter gab die Trennung von seiner hochschwangeren Baby-Mama in den sozialen Medien bekannt. Doch der Bruch der werdenden Eltern war nicht einvernehmlich – laut Elena habe Mike sie eiskalt abgeschossen. Das stellte die Bald-Mami in einer wutentbrannten Instagram-Story klar und machte ihrem Muskel-Ex harte Vorwürfe. Doch was halten die Fans des einstigen Traumpaares von dem bitteren Trennungsstreit?

Ganz klar: Die Supporter stehen eindeutig zu Elena! Auf ihren Social-Media-Profilen machte sie unter Tränen klar: Mike würde nur versuchen, den Guten zu spielen und den fürsorglichen Bald-Papa mimen – ihrer Ansicht nach alles Augenwischerei! Doch ihr verbaler Tiefschlag trifft in einer Promiflash-Umfrage bei den Lesern auf volles Verständnis: 90 Prozent (4.833 Stimmen, Stand 23.05.2018, 06:30 Uhr) der Teilnehmer stehen loyal zu der Reaktion der Brünetten, die ihren Gefühlen eben auf temperamentvolle Art Luft gemacht hat. Lediglich 10 Prozent (536 Stimmen, Stand 23.05.2018, 06:30 Uhr) können Elenas Wutausbruch nicht verstehen. Sie hätten sich gewünscht, dass beide die Trennung freundschaftlicher handhaben würden – schon allein ihrem gemeinsamen Kind zuliebe!

Auch in den sozialen Netzwerken bekommt die TV-Bekanntheit viel Unterstützung. Auf Instagram erreichen die Influencerin Nachrichten wie: "Dich sollte man behandeln wie eine Prinzessin und nicht anders." Ein anderer Nutzer rät ihr: "Kinder machen kann jeder Mann, aber ein Vater sein nur wenige! Elena, konzentriere dich jetzt nur auf dich und dein Baby!"

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Kandidaten

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter

Love Island, RTL II Elena Miras bei "Love Island"

