Ob er diesem Druck noch lange standhalten kann? Bei Bachelor in Paradise geht es heute Abend wieder ordentlich zur Sache. Wie schon vergangene Woche hat es besonders Philipp Stehler (29) schwer: Neben seinem ersten Flirt Pamela Gil Marta sind auch Carina Spack und Carolin Ehrensberger hinter dem durchtrainierten Blondschopf her. Während der ehemalige Polizist sich davon zuvor noch geschmeichelt fühlte, scheint ihm der Kuschelkampf nun gar nicht mehr so zu gefallen: Wächst ihm das Gebuhle der Damen jetzt über den Kopf?

Da ist selbst der coolste Typ total überfordert: Schon am Morgen nach der letzten Rosenvergabe geht der Fight um den Berliner in die nächste Runde. Der Grund: Pam gab ihrem Angebeteten ihre Schnittblume – und das machte besonders Blondine Caro rasend. Die Emotionen der Damen machen Philipp ordentlich zu schaffen: "Ich bin einfach überfordert. Dieser Druck… Hier drin ist es für mich gerade ein bisschen viel, ich überlege die ganze Zeit, was ich falsch mache. Die müssen das alle mal ein bisschen entspannter sehen!" Seinen Ärger bringt er anschließend auf den Punkt: "Ihr macht mir echt das Paradies kaputt!"

Die nachdenkliche Ansage des blauäugigen Hotties ließ Caro jedoch kaum ruhen – sie wetterte direkt weiter gegen ihre Mitstreiterinnen um Philipps Herz: "Ich bin jetzt nicht auf Bitchfight mit Pam aus, aber es wird Zeit, dass er sich jetzt mal entscheidet, wen er interessanter findet." Nachdem sich die Blondine zu ihrem Schwarm legte, kullern bei Pam die Tränen – ein echter Super-GAU also. Was denkt ihr: Kann der Fitnessfan die Situation klären – oder eskaliert es noch? Stimmt unten ab.

Philipp Stehler & Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

Carolin Ehrensberger und Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

Carolin Ehrensberger, deutsches Reality-TV-Sternchen

