Die Germany's next Topmodel-Kandidatin Christina Peno (22) steht kommenden Donnerstag auf der Bühne in Düsseldorf, wenn die Siegerin der 13. Castingshow-Staffel verkündet wird! Im Promiflash-Interview verrät die 21-Jährige schon vorab heiße Details über das Mega-Event! So stecken die Laufstegschönheiten schon mitten in den Proben und werden dann on stage unter anderem auf alte Bekannte treffen, die die Zuschauer schon aus der 14. Episode der Sendung kennen: "Die Dragqueens werden da sein und darauf freue ich mich ganz besonders, einfach mit ihnen zu tanzen, weil die einfach diese Attitude haben und uns unterstützen und einfach auch liebenswerte Personen sind."



