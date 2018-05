Am kommenden Donnerstag geht die 13. Staffel von Germany's next Topmodel mit einer gigantischen Live-Show in Düsseldorf zu Ende. Im ISS Dome werden rund 15.000 jubelnde Fans erwartet. Doch neben der Jury um Heidi Klum (44) sowie den vier Finalistinnen Pia (22), Julianna (20), Christina (22) und Toni (18) dürfen sich die Zuschauer auch auf andere, alt bekannte Gesichter freuen: Juror Thomas Hayo verriet bereits jetzt erste Details zur Sendung am 24. Mai!

"Wir werden die Dragqueens einfliegen lassen, mit denen wir diese Staffel schon gedreht haben", freute sich Thomas auf den quirligen Besuch aus den USA gegenüber Bild. Die Amerikanerinnen waren die heimlichen Stars der Folge Anfang Mai – zusammen mit den Laufstegschönheiten dachten sie sich individuelle Performances für jedes Mädchen aus und lösten damit bei der Jury Schübe der Begeisterung aus. "Das wird ein Highlight!", versprach der 49-Jährige.

Ob die Dragqueens mit den Kandidatinnen wieder eine flotte Sohle auf den Catwalk legen werden, bleibt noch eine Überraschung. Eins steht jedoch schon fest: "Ich kann euch beruhigen: Michi und ich werden dieses Jahr weder tanzen noch singen!", scherzte Juror Thomas. Sein Kollege Michael Michalsky (51) und er hatten ihren großen Auftritt im vergangenen Jahr. Damals schwangen sie zusammen mit der Modelmama ihre Hüften – was nicht bei allen GNTM-Fans gut ankam.

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Christina, James Charles, Toni, Jennifer und Farrah Moan bei GNTM

Instagram / julianna.topmodel.2018 GNTM-Julianna mit Drag Queen Moni Stat

Antony Jones / Getty Images Michael Michalsky, Heidi Klum und Thomas Hayo beim Film-Festival in Cannes

