Ihr wurde von Pascal Kappés der Boden unter den Füßen weggerissen! Unter Tränen eröffnete Denise Temlitz ihren Fans am Dienstag eine anscheinend epische Beziehungskrise – und das obwohl sich die Ex-Der Bachelor-Darstellerin und der Berlin - Tag & Nacht-Star erst vor 13 Wochen die ewige Liebe vor dem Traualtar geschworen haben. Die Schwangere gestand völlig aufgelöst, ihr Schatz habe sie belogen und mit Lügen geheiratet. Jetzt – einen Tag später – ruderte die TV-Schönheit allerdings wieder zurück: Sie liebt Pascal immer noch!

Schon am Dienstagabend löschte Denise ihren Tränenausbruch auf Instagram und hielt ihre Fans dazu an, ihren Ehemann nicht zu zerreißen. Während sich der Capy-Träger bisher noch nicht zum Beziehungschaos geäußert hat, meldete sich die Baldmama nun erneut bei ihren Insta-Followern. Es tue ihr wahnsinnig leid und sie bereue es, ihre Emotionen so heftig im Netz rausgelassen zu haben. Als es um den Vater ihres ungeborenen Kindes geht, füllen sich Denises Augen erneut mit Tränen: "Pascal ist immer noch mein Ehemann, Pascal ist immer noch der Mann, den ich liebe und Pascal wird auch immer der Papa von unserem kleinen Baby bleiben."

Was vorgefallen ist, erklärte die werdende Mutter auch dieses Mal nicht. In weiteren Clips bittet die einstige Kuppelshowkandidatin um Ruhe für ihre kleine Familie: "Ja, ich habe gestern meinen Ausbruch gehabt und das war ein wahnsinniger Fehler, deswegen habe ich die Clips auch gelöscht. Ich will einfach, dass wir beide unsere Ruhe haben." Sie würde jetzt nur an das gemeinsame Baby denken, für das sie und Pascal nun all ihre Kraft brauchen würden. Was sagt ihr: Hätte Denise ihre Fans nach diesen emotionalen Clips einweihen sollen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Pascal Kappés bei ihrer Hochzeit

Promiflash Pascal und Denise Kappés

