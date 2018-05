Was ist nur bei Denise Temlitz und Pascal Kappés los? Das Paar lernte sich im vergangenen Sommer kennen, heiratete nur wenige Monate später. Kurz nach der Trauung vor knapp drei Monaten dann die nächste Hammer-News: Denise erwartet ein Baby! Doch nun könnte die heile Welt wie ein Kartenhaus zusammenbrechen – denn offenbar hat sich Denise von Pascal getrennt! Auf Social-Media zeigt sie sich total aufgelöst!

In ihrer Instagram-Story erklärt Denise unter Tränen: "Mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen von meinem eigenen Ehemann. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das erklären kann. Ich bin 13 Wochen verheiratet und erfahre Sachen von einem Menschen, die ich niemals geglaubt hätte." Was genau die Schwangere über ihren Ehemann erfahren hat, sagt sie nicht. Dennoch scheint die Situation mehr als ernst zu sein. "Wenn man von der ersten Sekunde belogen wurde und mit Lügen geheiratet wurde, mir fällt dazu nichts ein. Ich möchte hier auch niemanden schlecht machen, aber ich möchte nicht, dass ihr von mir schlecht denkt, dass ich meine Ehe gegen die Wand gefahren habe. Ich habe ein kleines Baby von Pascal im Bauch und ich werde jetzt alles für mein Baby tun. Für mein Baby." Für IHR Baby. Ist also jetzt alles aus beim Paar?

Dazu äußert sich Denise nicht konkret. Doch ihre Worte lassen vermuten, dass Pascal in ihren Augen etwas Unverzeihliches getan haben muss: "Ich will erst mal keine Details sagen. Ich hoffe auf euer Verständnis. Das ist so ein emotionaler Schock gerade für mich, für mich und das Baby, und das muss ich erst mal selber verkraften." Und der werdende Papa? Der hat sich bislang noch nicht geäußert.

Instagram / denise_temlitz_official Screenshot aus Denise Kappés Instagram-Story

Promiflash Pascal und Denise Kappés

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Pascal Kappés bei ihrer Hochzeit

