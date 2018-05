Schwangerschafts-Support für Anna Maria Damm (22)! Die Influencerin erwartet schon sehr bald ihr erstes Töchterchen. Neben ihrem Baby-Daddy Julian Gutjahr (21) wurde die Beauty in den letzten neun Monaten auch von ihrer besten YouTube-Freundin Maren Wolf (26) stark unterstützt! Im Promiflash-Interview verrät Annas bessere BFF-Hälfte nun, wie sie der Bald-Mami unter die Arme gegriffen hat: "Gerade am Anfang habe ich versucht, ihr das, was ich weiß, einfach weiterzugeben und für sie als Freundin da zu sein."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de