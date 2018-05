Was für ein zuckersüßes Mama-Tochter-Duo! Am 13. Dezember vergangenen Jahres wurde Hanna Weig zum ersten Mal Mutter. Töchterchen Delia stellt seitdem das Leben der Influencerin und ihres Verlobten, GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (31), auf den Kopf. Bei einer niedlichen Spielstunde kicherten Hanna und ihre Prinzessin jetzt um die Wette, wie die Clips in ihrer Instagram-Story zeigen. Neben einem coolen Filter-Check stand dabei vor allem eines im Vordergrund: der Spaß von Delia und ihrer Mami!



