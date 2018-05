Er hat sich nur einen Scherz auf Instagram erlaubt und prompt eine "neue" Obstsorte erfunden: Justin Timberlake (37) füllt Himbeeren mit Heidelbeeren und nennt diese Kreation "Braspberries", eine Kombination aus blueberries und raspberries (zu Deutsch: Heidelbeeren und Himbeeren)! Der stolze Papa ging mit dieser Idee 2017 sogar viral – seine Fans liebten das Video, in dem der Sänger begeistert die Beeren zusammenfügt und verzehrt. Nun kann es sein, dass in den USA bald niemand mehr auf seine "Erfindung" verzichten muss: Justins Beeren-Kombi macht bereits für Promo-Zwecke die Runde!

Der US-amerikanische Obstgroßhändler Driscoll's hat Braspberries für einen Werbegag auf Instagram verpackt! In dem Post wird der 37-Jährige direkt angesprochen: "Halte danach Ausschau in einem Supermarkt bei dir um die Ecke." Während der Schauspieler mit den Früchtchen seine Community belustigen wollte, sieht es ganz so aus, als wolle Driscoll's sie demnächst auf den Markt bringen.

Unter Justins Video schwärmten User: "Ich muss das unbedingt ausprobieren, die sehen sehr lecker aus", "Das wird der nächste Sommerhit: Braspberries für immer!" Bis man sie in US-Supermarktregalen findet, müssen die Fans wohl erst mal selbst Heidelbeeren in Himbeeren stecken. Wie findet ihr Justins Idee? Stimmt ab!

John Phillips / Getty Images Justin Timberlake bei den Brit Awards

Kevin Winter / Getty Images Justin Timberlake, Musiker und Schauspieler

Christopher Polk/Getty Images Justin Timberlake 2018 bei seinem Super-Bowl-Auftritt in Minneapolis

