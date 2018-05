Das Format soll auf seinen eigenen Erfahrungen basieren. Harry Styles (24) wagt wieder einen kleinen Exkurs in die TV-Welt. Dieses Mal beweist er sein Talent nicht als Schauspieler, sondern probiert sich als Filmemacher. Der amerikanische Sender CBS gab am vergangenen Mittwoch bekannt, dass der gebürtige Brite leitender Produzent einer neuen Sitcom sei – und die soll von seiner Zeit als Bandmitglied von One Direction inspiriert worden sein.

"Happy Together" heiße die neue Sendung, die im Herbst starten soll. Inhaltlich würde Harrys Lebensabschnitt während seiner Zeit bei X Factor thematisiert werden. Damals hatte der Musiker für fast zwei Jahre auf dem Dachboden seines Freundes und TV-Produzenten Ben Winston gewohnt. "Obwohl die Serie von Bens und Harrys Zusammenleben inspiriert wurde, ist das der Punkt, wo die Realität endet. Die Show basiert nicht auf wahren Erlebnissen oder Charakteren", betonte CBS-Vorsitzende Kelly Kahl jedoch in einem Statement.

Ben wird von Damon Wayans Jr (35). verkörpert, wie es heißt. In die Rolle seiner Frau, die seinerzeit mit ihm und Harry zusammen in dem Haus gelebt hatte, würde Amber Stevens West (31) schlüpfen. Harry soll von dem australischen Nachwuchsschauspieler Felix Mallard (20) gespielt werden.

Ian Gavan / Getty Images One Direction bei X Factor 2010

AdMedia / Splash News Ben Winston bei einer Party in West Hollywood

Matthew Eisman / Getty Images Felix Mallard, Amber Stevens West und Damon Wayans bei einem Event von CBS

