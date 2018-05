Lange wurde gemunkelt, seit wenigen Wochen zeigen die beiden ihre Liebe ganz offen: Model Heidi Klum (44) und Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (28) sind ein Paar. Wer anfangs dachte, bei den beiden handle es sich nur um eine wilde Liebschaft, der wird jetzt wohl eines Besseren belehrt. In Cannes lieferten die Turteltauben ihren ersten Paar-Auftritt ab, sind seitdem offenbar unzertrennlich. Selbst beim großen Germany's Next Topmodel-Finale am Donnerstag saß Tom im Publikum, schmachtete seine Heidi an. Jetzt gibt es auch erste Worte zu der jungen Liebe!

In einem Interview mit dem ProSieben-Magazin red! antwortete Tom auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus nämlich jetzt SO: "Bei mir gibt es eine Beziehung. Ich bin superglücklich." Klar, eigentlich weiß es inzwischen ja ohnehin schon jeder, doch bisher haben die beiden eben nur Bilder sprechen lassen. Ein Statement zu ihrer Verbindung gab es noch nicht – bis jetzt. Damit zeigt der 16 Jahre jüngere Musiker, dass die Liaison mit Heidi für ihn nicht nur ein belangloses Abenteuer ist.

Und auch die Model-Mama könnte glücklicher wohl kaum sein. Ihre verliebten Postings und ihr strahlendes Lächeln auf gemeinsamen Foto beweisen, dass auch sie mit Tom auf Wolke sieben schwebt.

Euan Cherry/WENN Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes

WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz 2018 in Los Angeles

Florian Ebener / Getty Images Sänger Tom Kaulitz beim GNTM-Finale 2018

