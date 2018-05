Am 24. Mai waren alle Zuschaueraugen auf die Germany's next Topmodel-Bühne der Lanxess Arena in Köln gerichtet. Beim großen Finale der Modelshow zitterten Fans bis zur letzten Sekunde: Toni (18) oder Julianna (20) – welche Kandidatin wird es auf das Cover der Harper's Bazaar schaffen? Was die Kameras allerdings nicht filmten: Die bereits ausgeschiedenen Girls sangen sich backstage die Seelen aus dem Leib, Moderatorin Rebecca Mir (26) und ihr Schatz Massimo Sinató (37) busselten herum und selbst Catwalk-Ikone Jorge Gonzalez (50) ließ sich blicken!



