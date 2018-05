Schon bevor Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (26) seine Teilnahme am Tanzformat Let's Dance abbrechen musste, da er sich den Fuß gebrochen hatte, ahnte seine Mutter Natascha (53) Schlimmes. Sie verriet Promiflash im Interview: "Als er anfing und ich habe gesehen, er ist vom Takt her verzögert, habe ich sofort zu allen gesagt, der hat irgendwas. Der hat irgendwas mit seinem Fuß." Schon vorher habe er unter Schmerzen gelitten, was die blonde Beauty in Sorge versetzt hatte: "Ich sagte schon, lass den mal angucken. Und ich wusste sofort, es ist was passiert."



