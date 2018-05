Sie überstrahlte einfach alle! Nur drei Tage nach der Traumhochzeit mit Prinz Harry (33) debütierte Meghan (36) als Herzogin von Sussex. Auf der Gartenparty ihres Schwiegerpapas Prinz Charles (69), auf der seine Wohltätigkeitsarbeit gewürdigt wurde, legte sie ganz Lady-like einen Auftritt hin, der sich durchaus sehen lassen konnte. Doch nicht nur mit ihrem beigefarbenen Kleidchen, ihrer hellen Strumpfhose und dem beachtlichen Hut konnte sie überzeugen, auch ihre Manieren ließen nicht zu wünschen übrig. Wer ihr diese wohl beibrachte?

Damit sie nach und nach ein rundum perfekter Royal werden kann, stellte das britische Königshaus der Neu-Herzogin eine Frau zur Seite, die der 36-Jährigen mit Rat und Tat behilflich ist. Wie das britische Nachrichtenportal Times berichtete, handelt es sich dabei um keine Geringere, als die 49-jährige Samantha Cohen. Als Assistentin des Privatsekretärs der Queen (92) höchstpersönlich weiß sie natürlich am besten, was Meghan braucht: ein offenes Ohr und ein paar Nachhilfestunden, was das Hofzeremoniell angeht. Bis zum Frühjahr wird sie die ehemalige Suits-Darstellerin in ihrer neuen Rolle als Repräsentantin unterstützen. Auch ein Einbürgerungstest steht für die gebürtige Amerikanerin auf dem Plan.

Das Winken beherrscht Meghan jedenfalls schon hervorragend. Während der 25-minütigen Kutschfahrt durch Windsor nach der Trauung erhob sie ihre Hand auf elegante Weise und begrüßte das jubelnde Volk.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Buckingham Palace im Mai 2018

Zuma / Splash News Meghan Markle beim New York Film Festival 2013

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan am Tag ihrer Hochzeit im Mai 2018

