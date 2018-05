Let's Dance-Urgestein Joachim Llambi (53) ist bei den Kandidaten der Tanzshow seit jeher gefürchtet. Der Chefjuror hält sich schließlich mit fieser Kritik auch nicht zurück. In diesem Jahr muss vor allem GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) einiges einstecken. Ihr wollte Llambi vor Kurzem nicht einmal ein Urteil geben. Aber nehmen die Promis dem Halbspanier sein Verhalten übel? Im Promiflash-Interview verrät Ex-Kandidat Roman Lochmann (19), was er wirklich von dem vermeintlichen Jury-Fiesling hält.

Von Llambis Nicht-Urteil für Iris war Roman ziemlich schockiert. "Das war ein bisschen respektlos", meinte der 19-Jährige bei der "Flying Illusion"-Premiere in Berlin. An dem guten Verhältnis zwischen dem Tanzprofi und dem YouTube-Star hat das aber nichts geändert. "Llambi ist trotzdem privat ein ganz netter Typ, es ist ja nicht so, dass ich ihn irgendwie nicht mag oder so, das muss ich dazu sagen. Aber ich fand diese eine Aktion einfach unangebracht”, stellte er klar.

Für Roman und seine Tanzpartnerin Katja Kalugina (25) ist der Tanzwettbewerb bereits länger vorbei. Sie konnten schon in der siebten Show nicht mehr genügend Punkte ergattern. Auch sein Zwillingsbruder Heiko (19) konnte sich nur kurz auf dem TV-Tanzparkett halten.

Andreas Rentz/Getty Images Iris Mareike Steen bei "Let's Dance" 2018

Florian Ebener / Getty Images Joachim Llambi in der Jury von "Let's Dance"

Instagram / romanlochmann Katja Kalugina und Roman Lochmann, "Let's Dance"-Kandidaten 2018

