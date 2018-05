Hugh Grant (57) hat sich tatsächlich wieder getraut! Erst vor wenigen Tagen hatte der Schauspieler verkündet, er wolle schon bald seine Liebste Anna Eberstein heiraten. Nach seiner früheren Ehe zu Kollegin Liz Hurley (52) wäre das für den Frauenschwarm bereits die zweite festeingetragene Beziehung gewesen. Nun haben sich die Turteltauben wirklich ein Herz gefasst und den Schritt gewagt: Hugh und seine Anna haben sich das Jawort gegeben!

Was für eine große Überraschung! Wie das Onlineportal Just Jared jetzt meldet, haben der "Notting Hill"-Star und die TV-Produzentin sich ganz offiziell vermählt. Das romantische Spektakel soll bereits am Freitagnachmittag in Hughs Heimatstadt London stattgefunden haben. Die frischgetrauten Eheleute wurden dabei von Augenzeugen erspäht, wie sie gemeinsam eine große Hochzeitsparty mit ihren Freunden und ihrer Familie verließen. Auch ihre gemeinsamen Kinder John Mungo und ihre zweijährige Tochter sollen dabei an der Seite ihrer Eltern gewesen sein. Ihr drittes Baby hingegen sei nicht dabei gewesen.

Für die schöne Produzentin ist es die erste Ehe, während Hugh bereits zum zweiten Mal vor den Altar trat. Ein Insider erklärte zudem erst nach der Verkündung der Verlobung, Hughs Freunde hätten die süße Entscheidung kaum glauben können. Seid ihr überrascht, dass die zwei sich getraut haben? Stimmt unten ab.

Frederic J. Brown / AFP / Getty Images Anna Eberstein und Hugh Grant bei den SAG Awards 2017

Frederick M. Brown/Getty Images Hugh Grant bei den 75. Golden Globes in Beverly Hills

Frazer Harrison / Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein bei den Golden Globes 2018

